Televizijska voditeljica s fantom na priljubljenem grškem otoku

To poletje so Slovenci razkropljeni po turističnih destinacijah v Evropi in drugih celinah. Voditeljica glasbene oddaje Top 4 na TV3 Asja Bonnie Pivk pa se pogosto mudi na grškem otoku Rodos. Razlog za to je njen fant, ki je na tem otoku predstavnik turistične agencije. Očitno imajo nekatera dekleta s svojimi fanti veliko sreče, med njimi je tudi Asja, saj je bila prav po njegovi zaslugi na tem grškem otoku že večkrat, letos pa tam preživlja kar celo poletje.

Asja Bonnie Pivk ima srečo, da je njen dragi vodnik, ki pozna vsak kotiček priljubljenega grškega otoka Rodos. FOTO: Osebni Arhiv

Zato ne preseneča, da otok že zelo dobro pozna. »Najbolj sem navdušena nad samim mestom Rodos, ki je obdano z obzidjem. Znano je po čudoviti srednjeveški arhitekturi, zlasti starem delu mesta, ki je bil razglasen za Unescovo svetovno dediščino. Ozke tlakovane ulice, grajski zidovi in srednjeveške stavbe ustvarjajo pravljično vzdušje, ki me popelje v preteklost. Menim, da so potovanja najboljša šola, saj se na njih ogromno naučimo. Mesto res živi, tako podnevi kot tudi ponoči, ko se rada odpraviva na kakšen koktajl. Všeč mi je, ker mi moj Aleks vedno vse razloži in pozna vsak skriti kotiček otoka. Res nama ni dolgčas. Zase bi lahko rekla, da sem gurmanka, saj obožujem dobro hrano, zato mi je tudi grška hrana res zelo blizu. Ni ga čez pravo tradicionalno grško musako, souvlaki, saganaki in grško solato. Na koncu pa nikoli ne manjkata kakšna sladica z medom in pa ouzo. Upam, da se zaradi tega ne bom preveč zredila,« nam je v smehu zaupala simpatična Asja Bonnie Pivk.