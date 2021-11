Televizijska voditeljica je babica

Letšnji advent se je na najlepši možen način začel za Rosvito Pesek, voditeljico Odmevov.

»Urbi et orbi sporočam, da sem vstopila v svet babic. V svet tistih gospa, ki jih nikar vljudnostno ne sprašujte, kako pa kaj vnuki, ker ste potem 'pečeni' za tri ure. Tistih gospa, ki imajo kar naenkrat zelo malo časa za kavne prijateljice, pa še takrat ko pridejo, se jim vedno mudi. Tistih gospa, za katere snahe pravijo, da postajajo že malo nadležne, ker kličejo tudi dvakrat na dan. Tistih gospa, ki želijo vse podrobno vedeti, kdaj je spal, kaj je jedel, kdaj je bil zunaj. In gospa, ki že vnaprej kaj kupijo, navadno malo večje, da bo fant imel, za vsak slučaj,« je v nedeljo zvečer obelodanila Peskova, ki bo odslej imela malo manj časa za službene obveznosti, ker se bo poslej njen svet vrtel okoli Matea.

Tako je ime njenemu vnuku, s katerim sta jo razveselila sin Filip in snaha Nastja Kramar, ki sta konec poletja na poseben način, in sicer z modrim dimom, obelodanila, da novembra pričakujeta dečka. »Verjamem, da bi ga modri v tem prazničnem času obdarili tradicionalno – z miro, kadilom in zlatom – a svet je šel od takrat malce naprej, zato upam, da so mu rojenice položile v zibel vedoželjnost, vedrino in tiste vrednote, na katerih slonijo rodovi, ki še poznajo dvojino, že stoletja,« je še zapisala presrečna novopečena babica.

In dodala: »Dedek Mitja Ferenc me bo moral nekoliko vleči nazaj, da se zgornji stereotipi ne bodo uresničili, dvomim pa, da bo pri tem v celoti uspešen. Veseli, srečni. Ponosni na Nastjo in Filipa in v pričakovanju prvega objema.« Novopečeni družinici čestitamo tudi mi.