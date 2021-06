Televizijska voditeljica brez ličil in skuštrana, bi jo prepoznali? (FOTO)

Bernarda in Petra Žarn. FOTO: Instagram

Voditeljica na RTVgledalce že vrsto let zabava ob nedeljskih popoldnevih. In kaj počne, ko ni na televiziji? Sodeč po fotografijah na instagramu, rada raziskuje najlepše kotičke Slovenije. Te dni se je denimo s sestrosmukala po grmičkih bezga, da bi nabrala njegove cvetove, pri tem pa je objavila fotografijo, na kateri je skoraj nismo prepoznali.Resda smo Bernardo vajeni gledati na televizijskih zaslonih, ko je urejena od glave do peta, a tudi na tej fotografiji brez ličil in z razmršenimi lasmi lahko opazimo njen žar v očeh, ki jo bo vedno izdal.Bi jo vi prepoznali, če vam ne bi povedali, kdo je na fotografiji?