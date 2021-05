Televizijska in radijska voditeljica Andreja na prisilnem počitku

Zanimivo je, da je bila operacija uspešna šele v tretjem poskusu.

Radijska in televizijska voditeljicaiz Velenja, znana tudi kot velika ljubiteljica živali, je pristala v celjski bolnišnici. Ob zaskrbljenih komentarjih, kaj neki počne, pa je svoje sledilce potolažila, da se je odpravila na rutinsko operacijo nožnega palca, imenovanega hallux valgus.Gre za bolečo nepravilnost, ki nastane tudi zaradi pogoste nošnje visokih pet. Brez slednjih pa Andreja ne more, saj povezuje številne prireditve po Sloveniji. No, zadnje leto, odkar traja epidemija, teh ni, zato je izkoristila čas za nujen poseg, da ne bo imela več težav.»Zanimivo je, da je bila operacija uspešna šele v tretjem poskusu. Ko sem se v bolnišnico odpravila prvič, to je bilo natanko 1. aprila, sem imela na nogi manjšo ranico, zato me niso operirali. Drugič sem imela predviden datum posega 22. aprila. V bolnišnici sem bila že dva dni prej, a so me tik pred posegom poslali domov zaradi vdora covida-19 na oddelek za ortopedijo in športne poškodbe. No, v tretje, 21. maja, pa je končno uspelo. Ob tem moram res pohvaliti osebje v bolnišnici in njihovo srčnost, ki jo je čutiti na vsakem koraku. Posebna zahvala pa gre ortopeduin medicinski sestriter celotni ekipi, saj se zares trudijo, da so pacienti zadovoljni,« je dejala. V operacijski dvorani je imela ob sebi osebje, ki jo je ob smehu temeljito pripravilo na poseg, kar ji je bilo v veliko pomoč.»Vsi so bili sproščeni in polni energije, po posegu pa nisem čutila skoraj nobene bolečine,« je bila vesela voditeljica, ki jo je v bolniški sobi obiskal sam državni sekretar na ministrstvu za zdravje, pred tem pa strokovni direktor celjske bolnišnice. »Po naključju je bil ravno pretekli konec tedna dežuren in sem imela to čast,« nam je zaupala Petrovičeva, ki se bo pred televizijske kamere VTV in mikrofon Radia Celje kljub vsemu vrnila prej kot v šestih tednih, kolikor naj bi trajalo okrevanje. No, že čez tri tedne pa jo čaka poseg še na drugi, desni nogi.