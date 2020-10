Tekmovalko iz Ljubezni po domače je pretepal in varal, varovala jo je policija

Franca je zasula s poljubi. FOTO: Voyo.si

, ki je svojega junakav prejšnji oddaji Ljubezen po domače zasula s poljubi in ga spraševala o njegovem intimnem življenju, je za portal 24ur razkrila težko življenjsko zgodbo. Odraščala je v revni družini v okolici Trebnjega. Ko je bila stara komaj šest let, je ostala brez mame. Njeni dnevi zato niso minili brez obilice dela, kar jo je spremljalo tudi kasneje v življenju.»Bila sem hud deloholik pa tudi sama sem bila za preživljanje otroka, ker nisem prejemala preživnine za hčerko, in je bilo treba trdo delati, da sem zaslužila za obe. In sem delala in nikoli nisem pomislila, da bi imela moškega,« je dejala zgovorna upokojenka.Njen mož, ki je že pokojen, je bil posesiven, pretepal jo je in varal. »Bil tako ljubosumen, da še z ženskami nisem smela govoriti, tako da sem bila res zadržana tistih 13 let. Nisem upala nič, da je bil ljubi mir, ampak na koncu je bilo tako hudo, da ni bilo več vzdržno. Ljudje so mi govorili, da ima ljubice, ampak nisem verjela, ker sem mislila, da je imel samo mene, ker je bil tako ljubosumen. Ampak jih je imel. Potem je šlo že na nož in sva šla narazen. Nekaj časa me je policija varovala, potem pa se je vrnil v hrvaško Zagorje,« je razkrila Joži. Kasneje je imela, kot se je izrazila, koruznika, a ga je nagnala, ker je bil preveč len. Dejala je tudi, da ni bila nikoli »preveč na seks »ubrisana«, kot se je morda zdelo v zadnji oddaji, ravno nasprotno: če se je le dalo, se ga je otepala.