Tekmovalka v solzah in obupana, izpadel pa moški kuhar

Varna na balkonu sta lahko skočila v tekmo

Oblekli so črne predpasnike in se zavedali, da bo nekdo odšel domov. FOTO: Pop TV, posnetek zaslona



Solze vseh ob slovesu tekmovalca

Bruno in Natalija sta bila varna na balkonu, a sta imela možnost, da skočita v borbo za najboljših 5. FOTO: Pop TV, posnetek zaslona

Sodniki. FOTO: Pop TV, posnetek zaslona

Solze ob odhodu Ljubislava. FOTO: Pop TV, posnetek zaslona

Sodniki so presenetili pet tekmovalcev, ki v prejšnjem kuhanju niso prišli na balkon. Obleči so morali črne predpasnike, hkrati pa šokirali: izločitveni test je prinašal posebno nagrado. Najboljši od vseh bo preskočil eno izločanje in se uvrstil neposredno med top 5.Na balkonu sta bila varnain, a so jima sodniki ponudili, da tudi onadva pristopita h kuhanju. Natalija se ni odločila, ker je dejala, če ne gre dol, jo vseeno čakata še najmanj dva kuharska dneva, Bruno pa se je opogumil in oblekel črni predpasnik. Zaželel si je namreč, da bi bil on tisti, ki bi takoj skočil med najboljših pet. Za kuhanje so dobili 70 minut.je vmes povsem obupala s solzami v očeh, ostala je brez idej in motivacije. A jo jes spodbudnimi besedami opogumil. Tudini bil najbolj zadovoljen med kuho: »Vmes sem čisto 'zabluzil', sploh nisem vedel, kaj delam.«»Adam, to je tema na oči,« je dejal. »Ta krožnik je tehnično pogrnil na celi črti.« Povedal mu je tudi, da je Adama videl med top 5, ampak po tem krožniku je vse drugače., jaz ne morem biti več s tabo diplomatski in nežen. Trudim se, ampak ne gre več. Ta krožnik me spomni na prvi dan, ko ste stopili v kuhinjo. Kar se napredka tiče, nula,« je Ljubislavudejal Bine. »Imamo Adama, ki je šel na kreativno pot, pa se zaletel v zid. Ti pa sploh od doma nisi šel,« mu je dejal Luka.»O, Kimi, si šla po varni poti. Res je. Moja pričakovanja so bila veliko večja, kar pa zdaj čutim. Že na obhodu sem ti povedal, da je bil ričet prelomna jed. Ta je deset stopenj nižja. Od tebe pričakujem veliko več,« je Kimi dejalŽigov krožnik je vizualno zelo navdušil. »Še eno lepo presenečenj, hvala,« je rekel Bine. Po pokušanju pa nič dobrega. Izraz na obrazu sodnikov je dal vedeti, da okus ni bil, kot mora biti. »Kakor sem bil navdušen nad videzom, sem nad okusom razočaran,« mu je povedal Karim.»To, Bruno, je lepo, ker je jasno in čisto,« je dejal Luka. »To, da so zastopane te tri sestavine v izvirnem okusu, sploh ni dvoma.« »Hodiš po robu, ampak hodiš elegantno,« je dodal Karim.Sodniki so se odločili, da mora tekmovanje zapustiti Ljubislav, pri tem so tekle solze pri njem in pri vseh tekmovalcih, kajti vsem ke segel v srce.Med najboljših pet pa se je neposredno uvrstil Bruno, ki bo tako preskočil en korak.