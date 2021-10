Tekmovalka v Kmetiji izlila čustva, odgovor pa: »Mene prav boli ku***«

Romana je stkala posebne vezi. FOTO: Voyo

Še pred prihodom gospodarice na posestvo, so se tekmovalci ukvarjali sami s seboj. Tako je tekmovalnost začela vse bolj vplivati na vsaj na videz prijateljski odnos medin drugimi. Druga dvobojevalka je ob tem žalostna, kajti navezala se je na določene člane družine in ne želi domov.»Vse bom pogrešala in vsak je nekaj posebnega«, je Romana povedala o sotekmovalcih. In pravi, da se je navezala prav na vse.A Gino in Tjaša sta že izjavila, da jima je popolnoma vseeno, če bo šla domov. Tjaša je tako jasno sporočila, da tu nanjo gleda le kot konkurenco. Še bolj jasen pa je bil Gino: »Mene prav boli ku***". če gre«.