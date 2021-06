Tekmovalka udarila po Sanjskem moškem: A lahko povem po resnici?

Korošica, ki se v šovu Sanjski moški bori zasrce, je znova povedala nekaj krepkih na njegov račun. Kot je razkrila za Koroške novice, se ji Gregor ne zdi iskren: »A lahko povem po resnici? Ne, ne zdi se mi iskren.« Na vprašanje, ali je po njenem mnenju za Gregorja katera bolj primerna od nje, se je Ana le nasmejala in odgovorila: »Jaz sem mnenja, da se za gospoda Čeglaja sanjska ženska še ni rodila.«Temnolasa lepotica je razkrila tudi, da je tudi po koncu šova ohranila stike s sotekmovalkami. Kot pravi, so ji v spominu ostali prepiri in izbruhi in pa tudi samo nastajanje oddaje.Pred dnevi je odjeknila vest, da je po koncu snemanja Gregor Ano blokiral na instagramu. Pri obeh smo zato preverili, kaj se je zgodilo. Ana mu med drugim očita, da ni sposoben normalne komunikacije, Gregor pa pravi, da ga je Ana izkoristila. Kaj vse sta nam povedala, preberite na tej povezav i.