Tekmovalka slovenskega resničnostnega šova: Bil je moj ati, za en navaden dr** plače

Kot smo že poročali, se je v zgodnjih jutranjih urah na Pohorju prevrnil snežni plug. K na bok prevrnjenemu vozilu so bili takoj poklicani gasilci gasilske brigade Maribor, ki so preverili, ali je prišlo do izteka nevarnih snovi. Do njihovega prihoda je voznik nepoškodovan že sam splezal iz vozila. Ker je vozilo izredno težko, ga gasilcem ni uspelo pobrati z boka, zato je na kraju posredovala druga ustrezna služba .

Nekaj za tem se je oglasila znanka slovenskega resničnostnega šova Ljubezen po domače Tamara Korošec in sporočila sledilcem, da je bil udeleženec nesreče njen oče: »Rada bi samo povedala, da danes je bil to moj ati, jutri je lahko pa tvoj....kajne? Tega se zavedamo samo tisti, ki imamo atije (strice, dedije, soproge) kokarkoli, ki dela v taksni sluzbi, sluzbi soferja. Zato me zelo jezijo ljudje, ki ne razumejo v kakih težkih pogojih oni delajo, da se lahko v lahkih pogojih mi peljemo v sluzbo. Za en navadn drek plače izpostavljeni takšni nevarnosti. Fuj direktor cestnega podjetja, kdorkoli že si, sram te bodi samo to bom rekla!«