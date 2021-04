Tekmovalka spregovorila o zrežiranih situacijah v šovu

Mlada Prekmurka, ki se bori za srce sanjskega, je na Instagramu sledilcem odgovarjala na vprašanja. Med drugim je mnoge zanimalo tudi, ali so situacije, pogovori in konfliktni v šovu pristni. Mnogi so namreč prepričani, da je veliko situacij zrežiranih, saj naj bi bilo tako dogajanje bolj zanimivo za gledalce.Tekmovalka je sledilcem zagotovila, da prizori v šovu nikakor niso zaigrani. »Vse, kar smo povedale ali naredile, se je zgodilo zato, ker smo same tako hotele, ne zato, ker bi nam kdo to narekoval. Drama in vse te stvari niso zrežirane, vse je resnično,« je pojasnila Kaja. Kot je poudarila, je normalno, da je v hiši, kjer živi 18 deklet, prišlo tudi do kratkih stikov in prerekanj.Študentka kineziologije je razkrila tudi, da so se z večino tekmovalk dobro razumele, z nekaterimi je ostala v stiku tudi po koncu snemanja.