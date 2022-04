Tekmovalec Masterchefa o težki bolezni male Mije: Svet se ti ustavi

Miro Jurjevič je v kuhinjo Masterchefa tokrat prišel s posebno misijo. Na majico si je pripel zlato pentljo, simbol boja proti raku pri otrocih. Razkril je, da je za to boleznijo zbolela tudi njegova pastorka Mija. Miro se spominja trenutkov, ko je izvedel za diagnozo: »Svet se ti ustavi. Povsem. In si v temi.« A se je umiril in si zastavil nalogo, da mora biti steber v družini. »Pozitivno je treba razmišljati in se samo boriti.«

V oddaji je kuhal prav za malo Mijo in zato je bil pritisk še večji. Na srečo se je vse skupaj dobro izteklo in malčica je premagala bolezen. Gledalce je razveselil z novico, da je punčka zdaj v redu, le malo še pazijo nanjo, kmalu pa ji bodo izpolnili veliko željo, obisk Gardalanda.