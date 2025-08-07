ZAKULISJE ŠOVA

Tekmovalec Masterchefa o ozadju šova: Razplet smo pričakovali, navijal sem za ...

Dan Prohart je delil svoje izkušnje iz tekmovanja v MasterChefu, ki ga je označil za nepozabno in edinstveno izkušnjo.
Fotografija: Finale šova. FOTO: Tvspored-service Tvspored-service
Finale šova. FOTO: Tvspored-service Tvspored-service

V novem ŠOKkastu je gostoval Dan Prohart, ljubiteljski kuhar in tekmovalec zadnje sezone šova Masterchef. Kap je spremenila Danov pogled na življenje in ga spodbudila k temu, da je začel še bolj ceniti trenutke s svojo družino ter se osredotočati na stvari, ki ga resnično veselijo. Ena izmed teh stvari je bila tudi sodelovanje v šovu MasterChef, kjer je doživel izjemno izkušnjo. Snemanje šova je bilo naporno, saj so snemanja trajala cel dan, a je Dan užival v izzivih in novih prijateljstvih, ki jih je sklenil med tekmovalci.

Pogovoru lahko prisluhnete 4. avgusta na www.slovenskenovice.si FOTO: Luka Maček
Pogovoru lahko prisluhnete 4. avgusta na www.slovenskenovice.si FOTO: Luka Maček

Poudarja, da je bila izkušnja v MasterChefu nekaj neprecenljivega, kar se ne da kupiti, in da so se vsi tekmovalci med seboj zelo podpirali, kar je ustvarilo pozitivno vzdušje. Kako pa je bilo s skrivanjem razpleta, glede na to, da je oddaja posneta že mesece v naprej: »Ta del za skrivanje je pa nekaj, česar nisi navajen. Dejansko je bilo mogoče na začetku kar malo težko in malo čudno, ampak potem pa dobiš toliko prakse glede vprašanj, kdo je zmagal, se hitro lahko malo pohecaš,« nam je razkril. Iskreno pove, da so pričakovali tak razplet, sam pa je navijal za Barbaro: »Barbara je napredovala. Res se je videlo, da se je veliko tam naučila, bom rekel tudi samo miselnostjo do same predstavitve hrane in vse to skupaj.«

Po šovu je Dan začel razmišljati o prihodnjih načrtih. Ena izmed njegovih želja je organizirati gobarske delavnice, kjer bi ljudi popeljal v gozd, jih naučil prepoznavati gobe in skupaj z njimi pripravljal jedi na prostem. Prav tako načrtuje snemanje video vsebin, ki bi bile povezane z njegovimi kulinaričnimi avanturami in družinskimi potovanji. Danova strast do kulinarike in narave je očitna, saj želi svoje znanje in izkušnje deliti z drugimi ter jih navdihovati, da tudi sami raziskujejo in uživajo v kuhanju in naravi.

