Tekmovalec Masterchefa napovedal preobrazbo (VIDEO)

Tekmovalec kuharskega šova Masterchefse je odločil za nov podvig. Z avgustom se je lotil trimesečne preobrazbe. Da bo vse skupaj še bolj zanimivo, pa se je Žan odločil, da vse skupaj ovekovečil in delil s svojimi sledilci na družabnih omrežjih.»Danes sva si ga vzela "na izi", zato, da je videl v kakšnem stanju sem, koliko sem gibčen,« je zapisal prvi dan in dodal, da sta se s trenerjem zmenila, kaj bo jedel. »Trenirala bova petkrat na teden, če bo le čas dopuščal. Vsak dan bom skušal narediti video, kaj sva počela in tudi vsak dan se bova slikala,« je še napovedal prvi dan izziva.Objavil je tudi posnetek drugih in dodal, da še vedno spoznava svoje telo. Glede prehrane pa se bo Žan lahk po nasvet obrnil tudi na svojo, ki je nutricionistka in inštruktorica pilatesa.