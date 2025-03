V MasterChefu tudi član Golobovega strateškega sveta za prehrano: Doma kuham popolnoma brez živalskih sestavin

V novi kuharski sezoni MasterChef se je predstavil doktor farmacevtskih znanosti Samo Kreft, ki že 30 let poučuje na Fakulteti za farmacijo, kjer predava o »zdravilnih rastlinah in drugih zdravilih naravnega izvora«. Je urednik knjige Sodobna fitoterapija in urednik kuharskega bloga veganske prehrane Lačna Bučka.

V šovu MasterChef Slovenija se sicer ne bo mogel povsem izogniti živalskim sestavinam, a kot je dejal za Slovenske novice, bo morda ravno s tem uspel prepričati žirante.

Sam se nagiba k veganstvu. »Doma kuham popolnoma brez živalskih sestavin, tako zase kot tudi za udeležence mojih delavnic in tečajev. Glede vprašanja, ali sem vegan, pa je odgovor malo bolj kompliciran. Uradna definicija veganstva je, da je to način življenja, pri katerem si prizadevamo izključiti – kolikor je to mogoče in izvedljivo – vse oblike izkoriščanja in krutosti do živali. Mislim, da bi bila večina veganov mnenja, da je moja interpretacija izraza 'kolikor je mogoče in izvedljivo' preširoka.

V MasteChefu bom upošteval vsa pravila tekmovanja vključno z uporabo mesa, kadar bo to direktno zahtevano v nalogi. Pri nalogah, kjer bodo pravila dopuščala spreminjanje receptov oziroma kreiranje lastnih receptov, bom kuhal izključno s sestavinami rastlinskega izvora. Ker imam veliko izkušenj z manj znanimi rastlinskimi sestavinami, bi to lahko bila prednost,« nam je odgovoril Samo Kreft.

Kritike Goloba na izbiro članov

Kreft je sicer tudi član Strateškega sveta za prehrano, ki ga je ustanovil predsednik vlade Robert Golob z namenom oblikovanja predlogov in strokovnih usmeritev, ki bi bolj spodbujale zdravo prehranjevanje in pozval k manjši porabi mesa.

Ob napovedi ustanovitve sveta so ga mnogi kritiki videli kot orodje za prisilno zmanjšanje količine zaužitega mesa. Golob je večkrat poudaril, da ne gre za nikakršno prisilo, temveč izključno ozaveščanje za lažjo osebno izbiro.

Farmacevt Samo Kreft leta 2016. FOTO: Leon Vidic, Delo

Na vprašanje, ali se je Kreft sam odločil za prijavo v kuharskem šovu, ali pa je morda dobil klic iz MasterChefa, je odgovoril, da se je sam prijavil. O razlogih pa: »Trije glavni razlogi za prijavo so bili, da se naučim še več kuharskih veščin, da dobim priložnost predstaviti svoj pogled na hrano, ki temelji na rastlinskih živilih in da pridobim novo izkušnjo, nove prijatelje.«

Za sodelovanje v šovu ni prejel plačila.

Dr. Samo Kreft je sicer zaposlen na Fakulteti za farmacijo, a je pogodbo z njimi začasno zamrznil. »Pogodbo o zaposlitvi na Fakulteti za farmacijo sem prekinil z začetkom oktobra 2024, in sicer za eno leto. Prošnjo za enoletno prekinitev zaposlitve sem na fakulteto oddal že meseca maja 2024. Razlog za prekinitev je bil, da sem se želel bolj poglobljeno posvetiti tečajem fitoterapije in zeliščarstva, ki jih izvajam za širšo javnost,« nam je pojasnil in dodal, da je ideja, da lahko to leto izkoristi za sodelovanje v kuharskem šovu, prišla pozneje.

Koliko časa je sodeloval pri snemanju MasterChefa, nam zaradi pogodbe s POP TV ni mogel razkriti, a bo okvirno sredi junija znano, kdo bo novi zmagovalec 11. sezone tega priljubljenega kuharskega šova v Sloveniji.