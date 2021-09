Udeleženec Kmetije v solzah razkril težko preteklost

, 56-letni pevec iz Maribora, je pred odhodom v areno, kjer ga je čakal dvoboj za obstanek v šovu Kmetija, razkril svojo težko preteklost. Povedal je, da ima za sabo težko prometo nesreči, po kateri je dobil diagnozo, da bo invalid. »Z dobro energijo sem vse to premagal, tako da danes normalno živim,« je dejal, nato pa povedal, kaj ga v življenju najbolj boli.»Nazadnje sem bil najbolj razočaran zaradi hčerk. To me je zelo prizadelo. Ne vem niti, kaj se s hčerkama dogaja, ker se niti ne slišimo. Ne pokličeta, jaz tudi ne. Dostikrat pomislim na obe hčerki,in. Kaj se je zgodilo tako hudega, kaj sem naredil tako hudo stvar,« je pripovedoval v solzah. »Čakal sem na stik s svojima hčerkama, ampak sedaj ga več ne pričakujem. Morda pa bo nekoč prepozno. Jaz živim naprej, ni mi slabo. Imam lepo novo hišo. S tem se tudi mogoče malo zaviram, kratkočasim, da toliko ne mislim na druge stvari. Nato je v moje življenje prišla živalca, mali srnjaček. Tukaj nama je lepo. V Miškotu sem našel nadomestilo, da imam za koga skrbeti. Vidim, da je tudi on srečen in s tem sem srečen tudi jaz,« je razkril, kaj je vir njegovega zadovoljstva.Jan nato v areni ni dočakal svojega dvobojevalca,je bil namreč diskvalificiran, saj noči pred dvobojem ni preživel v kašči, kot velevajo pravila. Jan se je nato zdvobojeval za to, kdo bo glava družine, in zmagal.