Tekmovalci obstali odprtih ust: to so ustvarjalci razkrili o novem šovu Kmetija

Letošnja Kmetija bo popolnoma drugačna od prejšnjih. Ustvarjalci so razkrili, da šov snemajo na dolenjskih gričih in da udeležence, ki so v prejšnjih sezonah uživali v izobilju, letos čaka nekaj povsem drugega. Napovedujejo ogromno novosti, veliko sprememb pravil in še več tekmovanj.

Snemanje se je že začelo, voditeljica Natalija Bratkovič pa je razkrila, da so življenjske razmere presenetile vse, še najbolj pa tekmovalce. Zanimivo bo videti, kako se bosta znašli tekmovalki, vajeni udobnega načina življenja, ki sta sta se v šovu Sanjski moški borili za srce Gregorja Čeglaja – Carmen Osovnikar in Ana Pusovnik.

Ker je novica o njunem sodelovanju v šovu prišla v javnost prej, kot bi smela, se je na spletnih omrežjih razvil pravi 'babji ravs'. Carmen je dobesedno počil film in se je z žaljivkami spravila na Lauro Beranič, ki je razkrila to novico.