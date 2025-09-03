Tekmovalca šova Sandija ujeli na zmenku z mlado članico SDS: to sta nam razkrila

Bralci so nas opozorili, da so v preteklih dneh opazili novopečenega ženina iz šova Poroka na prvi pogled Sandija Kojića v družbi Maše Klasinc Medved, političarke iz vrst SDS. Parček naj bi se celo držal za roke in bil očitno na zmenku. Se je rodila nova ljubezenska zgodba?

Sandi nam je zaupal, da sta bila z Mašo le na kavi in da nista v nobenem razmerju.

»Je super punca, cenim njene vrednote – delovna, malo vaškega temperamenta in atraktivna. Nisva par, to lahko jasno povem.«

Potrdil nam je tudi, da sta se držala za roke: »Maša me je nekajkrat sama prijela za roko. Vem, da sem ji bil všeč in da si je želela dotika. Več kot to pa ni bilo.«

Kot pravi, ostajajo njegove misli osredotočene na oddajo, kjer je v vlogi ženina. »Veliko deklet mi piše trenutno in lahko bi izbiral, ampak ostajam zaenkrat pri svoji poroki in z mislimi na poroko, ker oddaja se je šele začela.«

Sandi Kojić FOTO: Planet Tv

Kako ocenjuje svojo nevesto? Resničnostni šov Poroka na prvi pogled je namreč resničnostni šov, v katerem se neznanci poročijo ob prvem srečanju in nato pred kamerami preizkušajo, ali lahko iz eksperimenta zraste prava ljubezen. In ravno Sandi Kojić je eden od ženinov, ki je stopil pred oltar z nevesto, ki je še dobro ne pozna. »Ocene ne bi še dajal, ker bo to vsak gledalec videl sam, ko pride na televizijo. Moje obnašanje vam bo vse povedalo, s kakšno oceno sem jo ocenil še isti dan na poroki. Dogodki, ki bodo šokantni v prihodnjih epizodah, lahko rečem samo zato, ker sem to delal zaradi sebe, da je meni dobro.«

Maša Klasinc Medved, ki je članica podmladka SDS in je trenutno aktivna v mestnem odboru Ptuj, je bila precej manj zgovorna glede morebitnega razmerja s Sandijem. Na vprašanje, ali se ji je 39-letni podjetnik res zlezel pod kožo, je odgovorila kratko: »Mislim, da sem kar daleč od zaljubljenosti.«

23-letna Mašo poznamo iz politike, a je aktivna tudi v poslovnih vodah. Kot nam je dejala, je zaposlena v »evropskem gigantu«, vodi podjetje, vredno nekaj milijonov evrov, prevzela pa je tudi vodenje društva Loli Luludi, ki si prizadeva za opolnomočenje romskih žensk.

Nova ljubezen ali le prijateljstvo?

Čeprav 39-letni podjetnik iz Ljubljane zagotavlja, da je z mislimi pri »poroki«, Maša pa, da je daleč od zaljubljenosti, pa so govorice sprožile val radovednosti. Bo iz kavic in držanja za roke zraslo kaj več? Ali pa bo Sandi ostal zvest eksperimentu pred televizijskimi kamerami?

Sandi je sicer pred leti slavil v šovu Dvor, nastopal v srbski Zadrugi, pa tudi v slovenskem Baru, kjer se je pred kamerami poljubljal s sotekmovalko Ivono Pavlović. Bil je v razmerju z zmagovalko Big Brotherja, Mirelo Lapanović, poleg tega pa je nekoč nastopal tudi kot pevec in bil znan žurer. Danes se opisuje kot bolj umirjen oče.