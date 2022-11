Udeleženca prejšnje sezone Kmetija ne zanima

Mattia Rutar, udeleženec šova Kmetija v prejšnji sezoni, letošnje Kmetije ne gleda. Zaradi službenih obveznosti nima veliko časa za gledanje televizije, spremlja le Exatlon, ki mu je veliko zanimivejši.

Ekipa lanske sezone Kmetije, med njimi tudi Aljaž in Karin.

Mattia ima svetovalno podjetje, dela tudi kot maneken.

Mattia je v prejšnji sezoni bil sotekmovalec z Aljažem, Karin in Aljaževo Lino, zato jih dobro pozna. »V naši Kmetiji je Karin bila vedno dobre volje in nasmejana, Aljaž je pa nenehno nekaj taktiziral. Kljub temu da tokrat nima Line ob sebi, je dovolj močen sam zase. V bistvu to niti ni pomembno, važno je, kako se odrežeš v areni. Tam si sam, nihče ti ne pomaga, tudi če imaš na tribuni kup zaveznikov,« je povedal Mattia, ki raje gleda Exatlon, kjer sta tudi njegova dva znanca, Aljaževa Lina in Jan Klobasa.

»Mislim, da je za Lino primernejši športni šov kot Kmetija, Jana pa lahko daš v kateri koli šov, vedno mu bo uspelo. Že leta ga poznam in vem, da si želi zmagati povsod. Karakterno je zelo močna oseba, in to je vse, kar potrebuješ v resničnostnem šovu.«

Mattia je trenutno srečen s punco, s katero živita, kot pravi, preprosto življenje.