Tekle so solze: je to znak, da je ona prava za Sanjskega moškega?

Sanjski moškije v tokratni oddaji na skupinski zmenek povabil šest deklet, a hotela niso zapustili. Obiskala jih je namreč astrologinja, ki se je v prisotnosti Gregorja in vseh ostalih deklet pogovorila z vsako posebej. Nekatere so bile s slišanim vidno zadovoljne, drugim pa je astrologinja dejala tudi stvari, ki jih morda niso želele slišati. »Imaš tudi amicije, čeprav izgledaš kot da ne znaš do pet šteti,« je šokirala, ki kasneje ni mogla zdržati solz.pa je dejala, da imata z Gregorjem različne vrednote in poglede na razmerje.je astrologinja dejala, da mora še naprej razvijati svojo kreativnost. Dejala je, da bi se z Gregorjem odlično ujela in se dopolnjevala. »Fino, usojena sta si,« so tarnale dekleta in v šali dejale, da najbolje, da gredo ostale kar domov. Gregor je nato na zmenek povabil. Tudi med njeno analizo je bilo slišati same pozitivne karakteristike. Astrologinja jima je dejala, da podobno razmišljata in da med njima vidi povezavo.je bila po analizi še kako nasmejana, saj ji je astrologinja dejala, da med njima z Gregorjem vidi erotično privlačnost.