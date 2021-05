Tekla je kri, Flisar pristal v bolnišnici

Filip Flisar znova v bolnišnici. FOTO: Instagram

Čeprav bi moral uživati v zasluženem športnem pokoju, se nekdanji svetovni prvak in tekmovalec v smučarskem krosuv zadnjem času kar pogosto oglaša iz bolnišnice. Nedavno je bil na operaciji kolenskih vezi, zdaj pa ga je doletela nova nadloga - operirali so mu nos.Kot je priznal sledilcem na instagramu, po mnogih letih divjih podvigov in grdih padcev zdaj ni več šale. Zapisal je, da so mu morali naravnati nos, da lahko spet normalno diha, pri tem pa objavil tudi precej nazorno fotografijo, kako krvavi iz nosa.Tudi to je očitno del športne upokojitve: treba je pokrpati telo po letih hudih obremenitev.