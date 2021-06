Teji Jugovic sta razkrila, kakšen je v resnici Gregor iz Sanjskega moškega (VIDEO)

insta dva izmed komentatorjev, ki vsak vikend po oddaji Sanjski moški komentirata dogajanje v šovu, in sicer v oddaji Vrtnice in vino. Simpatični par, ki v tej vlogi več kot očitno uživa, pa dobro pozna tudi vplivnica, saj so že več let sosedje in prijatelji.Z novopečenima vplivnežema na instagramu je posnela tudi video, v katerem so razkrili, kako so se spoznali, dotaknili pa so se tudi dogajanja v trenutno najbolj gledanem šovu pri nas. Ker so večkrat na tapeti dekleta, sta tokrat razkrila, kakšen jev resnici, še posebej zdaj, ko sta ga spoznala v živo.Kot sta dejala Maruša in Luka, sta – sodeč po nastopu na televiziji – mislila, da je Gregorjevo obnašanje le igra, saj je deloval morda preveč prijazen. »Zdaj smo se pa dobesedno srečali in sem videl, da sploh ni 'sfejkan',« je dejal Luka in dodal, da je Gregor takšen tudi v resnici. »Takoj se je videlo, da ima rad otroke,« je dejal komentator, Maruša pa se je takoj strinjala z njim. »Tudi jaz sem ga kar nekako začutila,« je dejala in dodala, da je tudi v resnici pravi lepotec.