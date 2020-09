Teja Perjet zasačena med poljubljanjem slovenske igralke (VIDEO)

Spletna vplivnica in udeleženka zadnje sezone šova Zvezde plešejo, ki je zaslovela na svojem instagramu, je te dni še posebej priljubljena med svojimi sledilci. Ti so si lahko ogledali vroč prizor iz novega videospota skupine Victory. Skupina je posnela pesem in videospot z naslovom Kilogram na dan.V enem izmed prizorov na sceno prikoraka Teja in poljubi igralko, ki se je gledalci verjetno spomnijo iz plesnega šova. Kot je svojim sledilcem zaupala Teja, je na snemanju glasbenega izdelka zelo uživala, celotna ekipa pa da je bila zelo zabavna.