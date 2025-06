Vplivnica Teja spregovorila po dveh letih: sošolke ji mučijo hčerko, šola to prikriva? (VIDEO)

Teja Jugović, vplivnica znana kot Cool Mamachita, je na družbenih omrežjih razkrila bolečo zgodbo svoje hčerke, Deklica naj bi bila v šoli redno psihično in socialno izključevana, tarča obrekovanj in celo lažnih obtožb, kar je pripeljalo do resne čustvene stiske.

V čustvenem govoru na Instagramu je Teja zapisala, da se je njena hči naučila skrivati svojo žalost in zmanjševati svojo bolečino, saj je zaznala, da odrasli, predvsem šolski sistem, ne verjamejo ali ne ukrepajo. »Ko otrok s kolonije napiše, da mu je hudo, in te prosi, naj ne prideš ponj, ker noče, da drugi vidijo, da ga ima mama rada, veš, da nekaj globoko ne štima,« je zapisala. Deklico v razredu izključujejo, ji skrivajo stvari, širijo govorice in jo celo obtožujejo kraje. »To je zaradi mene, ker sem srečna, ker imam družino, ki me podpira. Starši, ki me ne prenesejo, to doma prenašajo na otroke.« Pravi celo, da hčerki v šoli niso dovolili poslati pisma, v katerem je izrazila, kako hudo ji je. Morala je napisati 'lepšega', da ne bi obremenjevala mame.

Ob tem je ostro kritizirala pasivnost šole, ki naj bi kljub večkratnim opozorilom ostala neodzivna. Učitelji naj bi ji celo svetovali, naj "ne dramatizira", in jo odvračali od iskanja odgovornosti pri drugih starših. Vplivnica je poudarila, da nasilje ni vedno fizično in da je pogosto bolj prikrito in sistemsko podprto z ignoranco.

S svojo objavo je spodbudila širšo razpravo o odgovornosti šol in družbe pri zaščiti otrok. Njeno sporočilo je jasno: »Otroke je treba zaščititi, ne pa jih pustiti v sistemu, kjer jih vsak dan znova boli, a nihče tega noče videti.«