Teja Jugovic se je s porednimi igračkami poigrala kar pred sledilci (FOTO)

Ptujčani prosili za pomoč: neverjetno, kaj se je zgodilo

Ptujska bolnišnica se je v sredo na javnost obrnila s prošnjo po pomoči. Zapisali so, da so že v začetku tedna presegli vse načrtovane zmogljivosti in da obvladovanju epidemije in pomoči zbolelim namenjajo vse svoje kapacitete, zaradi česar so na robu zmogljivosti. Njihov poziv so očitno slišali tisti, ki jim je to bilo namenjeno, saj je bil odziv izjemen, je povedala direktorica