Teja Jugovic je razmišljala o dokazih in vsak dan posnela video

Teja Jugovic je povedala, da je bilo to, kar se je dogajalo v zadnjem času, zanjo ena največjih šol v življenju. Pravi, da že iz osnovne šole ne prenese krivic in se vedno postavi na stran šibkejših. Vsak dan je zdaj posnela en video, v katerem se je izpovedala. Videla je, kako raste in česa vsega je zmožna. V prvi vrsti je mati in pred 10 leti bi reagirala povsem drugače. Nikomur ji ni treba dokazovati ničesar. Zaradi sledilcev ji je bilo težko, saj jim ni mogla razložiti, za kaj pravzaprav gre.

Sklenila je, da bodo tisti, ki bodo ostali, to storili zaradi nje. Ne želi si ljudi, ki bodo gledali, kdaj bo naredila napako, in negativnosti. Povedala je tudi, da ima tetovažo Bolečina je trenutna, predaja je večna, ki da pove veliko o tem, kaj si misli o svoji reakciji. Kot pravi, bo čas pokazal svoje. Iz vsega se je menda veliko naučila, vendar ji je bilo težko ostati tiho. Povedala je tudi, da obožuje svojega moža Janija in da je za njo njen 'guru'. Svoje energije ne želi usmerjati v nekaj, kar ni vredno tega. Vse bi lahko dokazala, vendar meni, da je zdaj na drugi ravni in da ji ni treba ničesar dokazovati. Na začetku si je to še želela, zdaj pa je pomirjena s celotno situacijo.