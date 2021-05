Teja Jugovic dala lekcijo razvpiti Carmen in glasni Lauri (VIDEO)

Med eno najbolj prepoznavnih vplivnic(Coolmamacita) in udeleženko resničnostnega šova Sanjski moškije pošteno zavrelo. Ko je Teja med gledanjem oddaje komentirala dogajanje in je povedala, da se sama ne bi mogla zadržati tako kot Anja, ko je nanjo povzdignila glas Carmen, se je sprožil pravi rafal na Tejo. Carmen se je ob podpori, prav tako tekmovalke v Sanjskem moškem, spravila na Tejo in obračunavala z njo na vse mogoče načine. Pisala ji je celo zasebna sporočila in ji očitala, da je pred vso Slovenijo otroku vzela očeta.Vse skupaj je po Tejinem mnenju preseglo mejo dobrega okusa, zato se je odločila, da bo objavila posnetek in dokončno razčistila, kaj se je dogajalo v času, ko sta z Janijem sodelovala v resničnostnem šovu. Novim zvezdam slovenskih resničnostnih šovov pa je sporočila, da če so se tako izpostavile, da se bodo morale znati tudi soočiti z vsemi posledicami in komentarji, ki bodo leteli na njihov račun.