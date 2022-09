Teja Jeglič kljubuje zobu časa (FOTO)

Postavna modna oblikovalka iz Kamnika Teja Jeglič je te dni praznovala svoj rojstni dan. A Teja, ki je zaslovela med modnimi navdušenkami s svojim dizajnom torbic, nahrbtnikov, denarnic in dodatkov, ki so jih opevale modne revije in nosile znane Slovenke, ne izdaja svojih let. Vemo le, da je že krepko prestopila mejo magičnih 30.

Tejin sinček Kris. FOTO: Saso Radej, Cubo Smlednik

Bolj kot sama številka pa navdušuje dejstvo, da je Teja, ki je nekoč tekmovala tudi na lepotnih izborih, ohranila zavidanja vredno postavo tudi po porodu. Mamica petletnemuje tako na nedavnem dogodku na Cubo golf igrišču Smlednik, kjer so pripravili nepozaben lounge večer, navduševala zbrane tako s svojim stilom kot prekrasnim sinčkom, ki je z blond laski in modrimi očmi ukradel vso pozornost. Mali Kris se je že navdušil nad igro golfa, medtem ko je mami Teja uživala na zvezdniški zabavi s, z, s pevcemter z mnogimi znanimi Slovenci.