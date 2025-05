Tehno sreča klasiko: DJ Umek in simfoniki pripravljajo spektakel brez ponovitve

V četrtek, 18. septembra, bodo Križanke gostile prvo slovensko izdajo atraktivne svetovne koncertne serije Red Bull Symphonic, ki spaja zvočne svetove na kultnih glasbenih prizoriščih. Na odru se bosta v unikatni glasbeni fuziji združila pionir tehna DJ Umek in simfonični orkester. Na tem enkratnem dogodku bomo lahko Umekove in druge plesnoelektronske klasike prvič in verjetno nikoli več doživeli v novih simfoničnih aranžmajih, slovenska edicija pa bo posebna v tem, da bodo prvič s klasiko spajali tehno in v dvorani ne bo sedišč.

Organizatorji obljubljajo, da se bodo obiskovalci dobro naplesali, nepričakovane zvočne preobrate in tri prav posebne gostje, ki bodo izkušnji dodale še dodatno dimenzijo. Število vstopnic za to ekskluzivno izkušnjo je zelo omejeno, dogodka pa ne bo mogoče videti na spletu ali televiziji.