Ste videli spodrsljaje, ki se dogajajo v ozadju snemanja MasterChefa? (VIDEO)

Tudi v 11. sezoni kuharske oddaje MasterChef Slovenija na bodo trije sodniki poskušali številne dobre jedi, ki jih bodo pripravili tekmovalci v novi sezoni. Letos se jih bo za naziv MasterChef Slovenija in za denarno nagrado 50.00 evrov potegovalo devetnajst.

Luka Jezeršek, eden od dveh sodnikov, ki je tu od prve oddaje, je za Odprto Kuhinjo povedal, da lahko v novi sezoni pričakujemo »veliko lepega in okusnega, veliko zanimivega in poučnega«. »Gledalci lahko pričakujejo veliko kulinarike, poučne masterclasse in zabavo,« ga je dopolnil drugi dolgoletni sodnik Karim Merdjadi. Mojmir Šiftar, ki se je sodniški trojki pridružil lani, ko je nasledil Bineta Volčiča, pa je dodal: »Vsak kuharski navdušenec bo lahko z nami in tekmovalci izpopolnjeval svoje znanje in veščine.«

Okvirno bo sredi junija znano, kdo bo zmagovalec 11. sezone tega priljubljenega kuharskega šova v Sloveniji. Kuhanje je resna stvar, snemanje pa včasih malo manj, saj je nepredvidljivo in se včasih lahko kaj zaplete, na primer s pozabljenimi stavki. Oglejte si zabavne spodrsljaje iz snemanja promocijskega videa za novo sezono MasterChef Slovenija. Nasmejali vas bodo sodniki in tekmovalci v najbolj sproščeni različici.

Ko zmanjkajo prave besede in namesto »glejte novo sezono MasterChef Slovenija« Luka reče »glejte novo sezono slovenskega ... a, blllllllll. Glejte novo slo... bllll ... Po mojem ni bilo slabo«.

Mojmir se ureže, gremo prvič. »Po dolgem ali počez? Zak zak zak«.

»Fanta moja draga, to so prve svari, ki se jih naučiš v kuhinji. Najprej čiščenje, potem je kreativnost,« Karim poduči tekmovalca med drgnjenjem čokolade s pulta.

To in več v spodnjem videu (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži).

