Teh prizorov vam na Talentih niso pokazali

Po petih polfinalnih oddajah letošnje osme sezone šova Slovenija ima talent je bila to nedeljo na sporedu posebna oddaja, kjer so si gledalci lahko ogledali najbolj neverjetne, zanimive in nikoli videne vsebine o talentih, žirantih in o voditeljih.

Voditelja Peter Poles in Sašo Stare sta se skupaj z "nadomestnim" voditeljem Alešem Novakom najprej spomnila na svoje ponesrečene trenutke na snemanjih. Potem so predstavili poti do finala posameznih Talentov. Posebej ganljiva je bila zgodba finalistk Suzane in Julije, mame in hčerke, ki sta Slovenijo osvojili s plesom. »Dolgo sva se odločali ali bi se prijavili na šov, glavno besedo pa je imela Julija, ki je na koncu rekla, da bi šla, čeprav ji bo morda malo nerodno na odru. In danes sva hvaležni, da sva lahko pokazali najino vez in ples, ki naju tako zelo povezuje. Če bi nama kdo še nekaj mesecev nazaj rekel, da naju vidi v finalu, mu ne bi verjela. Zdaj pa lahko rečem, da sva presrečni in nama ni žal, da sva del te lepe zgodbe,« je povedala Suzana.

Gledalci so v posebni oddaji dobili tudi vpogled v zakulisje šova, v vse zabavne trenutke voditeljev in žirantov. Med drugim smo videli od tega, kako se zabavata voditelja Peter in Sašo, do trenutkov, prek katerih smo spoznali zvezdniške žirante izven studia. Med njimi štirimi je recimo Marjetka Vovk znana kot kraljica Instagrama, nepozaben odnos med Brankom in Ladom, spoznali smo nekatere zvezdniške muhe slednjega in videli, zakaj je Ano Klašnja ves čas skrbelo za Lada in njegove tatuje.