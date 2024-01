Tega Tina Gaber ni upala storiti

»Ena stvar, ki sem jo želela že lani pokazati, pa po pravici povedano, nisem upala, je ta čestitka iz Bele hiše,« začenja pripoved na družabnih omrežjih Tina Gaber, partnerica Roberta Goloba. V rokah drži belo čestitko, ki jo je prejel predsednik vlade in na kateri je na zunanji strani odtisnjen datum 2023 (kakšna je bila letošnja, ni pokazala). Ko jo razpre, del papirja izskoči in pred gledalcem se »izriše« del pročelja znamenite bele hiše. Njo je navdušilo še nekaj drugega.

Poleg podpisanih Joe in Jill Biden, so tudi odtisi šap: »Commander in Willow.«

Premierjeva partnerica je opravila hitro raziskavo in ugotovila, da imajo Bidnovi nemškega ovčarja Commandra in muco Willow. Oba imata na družabnih omrežjih tudi svoja profila.

»Kjut,« je komentirala borka za pravice živali in dodala, da je sicer malce manj konvencionalno, a bolj osebno.