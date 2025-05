Goran Šarac razkril še neobjavljeno pesem Simone Weiss (VIDEO)

Glasbenik in podjetnik Goran Šarac je 19. decembra 2015 po hudi bolezni izgubil soprogo in mamo njunih dveh sinov, Simona in Reneja, kraljica ljudskih src Simono Weiss, s katero sta bila skupaj 32 let.

Po umiku iz glasbenih voda leta 2004, se Simona Weiss, z vso vnemo posvetila študiju psihologije in velik poudarek namenila preučevanju aspergerjevega sindroma – avtizma. Za svoje diplomsko delo je prejela Prešernovo nagrado in svoje raziskovanje nadaljevala na doktorskem študiju.

In spomin na legendarno pevko je med Slovenci še kako živ, zato bo vse njene oboževalce razveselila vest, ki jo je na Facebooku delil Šarac: »Z veseljem objavljamo arhivski posnetek ohranjen na video kaseti, ki nam ga je posredoval g. Saško Kordov iz in ga tehnično predelal, da je ta spomin ostal ohranjen, za kar se mu iskreno zahvaljujemo. Pesem “Rozite pak se tažni” je Simona Weiss pela na makedonskem festivalu Makfest 1990.«

Pesem je pokojna pevka posnela za Novoletni program TV Skopje v letih 1990/91.