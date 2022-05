Kakšno presenečenje: tega o znanem slovenskem pevcu gotovo niste vedeli

Veste, kdo je najslavnejši zobotehnik pri nas? Mi vemo! Omar Naber, pevec, ki je kar dvakrat predstavljal Slovenijo na izboru za pesem Evrovizije. Po koncu šolanja je celo za nekaj časa oblekel belo haljo in opravil prakso, a čisto zares na tem področju ni nikoli delal, saj se je posvetil glasbenemu ustvarjanju. S svojim nastopom je navduševal tudi na nedavnem dogodku Zobozdravstvene in estetske Klinike Križaj, ki deluje že 19 let, zadnjih šest na Muljavi.

Aleksandra Križaj Dumić. FOTO: Klinika Križaj

»V zadnjih letih smo našo ekipo potrojili. Sedaj nas je že več kot 35. Poleg petih ambulant pripravljamo še dve novi, kar pomeni, da bomo imeli v 20. letu že sedem ambulant,« je dejala direktorica klinike Aleksandra Križaj Dumić. V zadnjem letu so pod svojim okriljem odprli še dve ambulanti za oralno kirurgijo v Novem mestu. Klinika Križaj velja za eno najsodobnejših pri nas in v Evropi. Pohvalijo se lahko s tem, da na enem mestu nudijo popolnoma vse zdravstvene storitve, od zdravljenja zob in obzobnih tkiv, otroškega zobozdravstva, kliničnih pregledov, digitalne rentgenske diagnostike, fiksne in snemne protetike, ortodontije, endodontije, implantologije in kirurgije.

A vse to jim ne bi uspelo, če ne bi bili tako dobro uigrana ekipa. »Zelo pomemben pri našem delu je kolektiv in timski duh, kar se kaže pri zadovoljnih pacientih. Nenehno sledimo tudi novostim in se razvijamo. Tehnologija napreduje zelo hitro, zato ni dovolj, da imamo najsodobnejše aparature, treba jih je znati tudi uporabljati,« je še ponosno dejala Križaj Dumićeva.