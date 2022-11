Tega o odnosu Nataše Pirc Musar in Rosvite Pesek zagotovo niste vedeli

Predvolilno soočenje na RTV med Anžetom Logarjem in Natašo Pirc Musar je vodila Rosvita Pesek, ki so je gledalci navajeni kot dolgoletne voditeljice Odmevov. Tudi na twitterju so prileteli nekateri očitki, da je bila do svoje prijateljice precej nežna na prvem soočenju pred drugim krogom volitev.

Marsikdo pa ne ve, da ima Peskova s Pirc Musarjevo že dolgo zgodovino, ki sega še v čase, ko je bila ta novinarka na nacionalki. Pred letom dni je v Ruski dači, ki je v lasti Pirc Musarjeve, nastala spodnja skupna fotografija, ki priča o dolgem prijateljstvu obeh dam. Ob fotografiji je Rosvita zapisala: »Prijateljstvo je podobno ljubezni. Ne zarjavi,« s čimer je potrdila, da vsekakor sta prijateljici. To je potrdila tudi Pirc Musarjeva, ki je zapisala: »Prve tv cimre ne pozabiš nikoli.«