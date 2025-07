Tega nismo pričakovali! Pevec Hamo oznanil zaroko in se oglasil iz Moldavije

Slovenski pevec in frontman skupine Tribute 2 Love, Matevž Šalehar - Hamo, je svoje sledilce znova presenetil. Tokrat iz prestolnice Moldavije Kišinjev, kjer je objavil fotografijo, ki bi jo lahko marsikdo razumel kot napoved zaroke. V zgodbi na Instagramu, objavljeni v sredo zvečer, se Hamo smehlja v družbi bradatega moškega, ob tem pa ponosno pripiše: »Zaročil me je « in dodal smejkote s srčki v očeh.

Zaroka – ali samo šala?

Objava je takoj sprožila številna ugibanja. Na fotografiji, ki je nastala v slogu sproščenega »selfija«, Hamo kaže prstanec, njegov prijatelj v ozadju pa mu vrača nasmešek.

Glede na sproščeno in hudomušno vsebino zapisa ter značilen Hamov smisel za humor, obstaja velika verjetnost, da gre zgolj za prijateljsko šalo.

Hamo je doslej veljal za ljubitelja žensk. Šest let je bil v zvezi s Taro Zupančič, s katero sta se konec leta razšla, kmalu za tem pa so se že razširile govorice, češ da je v zvezi z novo izbranko – glasbenico in radijsko voditeljico, ki naj bi bila od njega mlajša kar 25 let.