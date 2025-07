Tega ni pričakovala! Pirc Musar komaj zadrževala čustva v restavraciji v BiH: »Vas lahko objamem?« (VIDEO)

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar se je v preteklih dneh mudila na tridnevnem uradnem obisku v Bosni in Hercegovini.

Vrhunec obiska je bil v petek, 11. julija, ko se je predsednica na povabilo člana predsedstva BiH Denisa Bećirovića udeležila osrednje spominske slovesnosti ob 30. obletnici genocida v Srebrenici. V poklon več kot 8000 pobitim Bošnjakom, žrtvam zločina, ki ga je 1995. zagrešila vojska bosanskih Srbov, je Pirc Musarjeva s svojo prisotnostjo izrazila spoštovanje, solidarnost in podporo prizadevanjem za resnico, pravico in spravo v regiji.

Iskren trenutek v restavraciji: »Ali vas lahko objamem?«

Ob robu uradnih srečanj je predsednico presenetil srčen sprejem v eni od sarajevskih restavracij, kjer so se pohvalili s častjo, da so lahko gostili predsednico Slovenije. Na svojem Instagram profilu so zapisali:

»S posebnim zadovoljstvom in častjo smo gostili predsednico Republike Slovenije, gospo Natašo Pirc Musar. Njen obisk je priznanje za naše delo in predanost tradiciji ter trenutek, ki ga bomo ohranili v trajnem spominu,« so zapisali v restavraciji Brajlović v Sarajevu.

Ob tej priložnosti ji je lastnik restavracije Sejo Brajlović podaril ibrik (prvi pribor za kuhanje kave), star več kot 350 let, dragocen simbol kulturne dediščine regije in posebno vino.

Darilo je predsednico globoko ganilo, tako da je ob prejemu dejala v srbohrvaškem jeziku: »Ali vas lahko objamem?«.

V restavraciji so objavili posnetek srečanja in predaje darila in ob tem še zapisali. »Ta edinstveni artefakt (ibrik) predstavlja most med preteklostjo in sedanjostjo ter odraža duh gostoljubja in spoštovanja, ki ga negujemo. Slovenija vsekakor močno podpira prizadevanja Bosne in Hercegovine za začetek pogajalskega procesa za članstvo v Evropski uniji, v zadnjih tednih pa tudi pri obrambi ustavnopravnega reda.

Trenutno je ena največjih zaveznic Bosne in Hercegovine v Evropi. Uradna Ljubljana prek svojih predstavnikov v Bruslju vsakodnevno lobira za države Zahodnega Balkana, med katerimi očitno zelo intenzivno tudi za uradno Sarajevo.

V skladu s tem je Slovenka Marta Kos, komisarka za širitev Evropske unije, nedavno izjavila, da v prihodnjih letih pričakuje napredek v procesu širitve in verjame, da bo Unija do leta 2030 štela več kot 27 članic, med katerimi si želi čim prej videti tudi Bosno in Hercegovino.

Zahvaljujemo se predsednici Nataši Pirc Musar za izkazano zaupanje in čas, ki ga je preživela z nami.«

Pirc Musar se je ob koncu obiska, v soboto, v Sarajevu srečala še s slovenskimi vojaki, ki sodelujejo v mednarodnih mirovnih misijah v BiH. Zahvalila se jim je za njihov trud pri ohranjanju stabilnosti in varnosti, še posebej v luči podpore evroatlantskim prizadevanjem države.

Poleg tega se je sestala tudi z poveljniki sil Nata in Euforja v BiH, s čimer je okrepila obrambno-diplomatsko sodelovanje in slovensko prisotnost v mirovnih strukturah v regiji.