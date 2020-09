Tega ni nihče pričakoval! Marjetka Vovk z milijonarjem (VIDEO)

Gasbeni duo Maraaya, ki ga tvorita Marjetka Vovk in Raay, sta se po dveh letih premora vrnila na glasbeno sceno. V ozadju sta bila sicer precej dejavna, saj sta v studiih pisala pesmi za številne slovenske glasbenike, a tokrat sta se tudi sama postavila v ospredje in svojim oboževalcem postregla z najnovejšim singlom Obujem si čevlje.Kot pravita, je njuna pesem govori o novih izzivih, novih začetkih, novih zmagah in o pogumu iskanja novega sebe. V novi videospot sta povabila Hrvata Luciana Plazibata, ki za šalo na priljubljeni platformi TIK TOK zbira milijone, obožujejo pa gatudi mladi po Balkanu, saj je priljubljeni influencer, plesalec in koreograf.{embed_youtube} https://youtu.be/0ymlqwXdJWw{/embed_youtube}»Nič nisva hotela na silo... Zdaj, ko to počnem zase, vidim, kako sem vse to pogrešala,« je vrnitev na glasbene lestvice pozdravila Marjetka, ki je v zadnjem letu pričela tudi s pisanjem besedil. V pomladnem času sta skupaj z Raayem pripravila za več kot album novih avtorskih pesmi. Je pa tokrat Raay izrazil željo, da je nekoliko bolj v ozadju, kar se tiče videospotov in nastopov na TV. »Želim si biti del Maraaye, kot producent, avtor , kot izvajalec, pa kot glasbeni del, klaviaturist, igralec v spotih, ne pa v popolnem ospredju. Imam ženo, ki dovolj žari in je je dovolj za pod glavni reflektor,« se je pošalil Raay o tem, da sta zakonca nekoliko ločila delovanje v Maraayi -Marjetka je tako tista, ki bo zastopala Maraayo v ospredju, Raay pa še naprej kot producent in del banda.