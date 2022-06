Tega kamere ne pokažejo: poglejte, kaj spodaj nosi voditelj informativne oddaje (FOTO)

Televizijski voditelj informativne oddaje Igor Krmelj je svojo medijsko pot začel na radiu, nato pa nadaljeval skoraj na vseh slovenskih televizijah. Čeprav ima rad tudi teren, večino časa preživi v studiu. Ker pozna vsak kotiček studia in vsako kamero, natančno ve, do kod seže kader in kaj se vidi na zaslonu. Ob vročih poletnih dnevih, ko tudi klima v studiu ni dovolj, si zato privošči gole noge, ki jih gledalci ne vidimo.

»Japonke so v bistvu mogoče le ob sproščenih vikendih, ko ni gostov in je tudi naša hiša bolj prazna. Med tednom pa seveda popoln outfit, vključno s čevlji. Ko so pa gostje, pa obvezno popolna obleka, saj se mi zdi nekoliko nespoštljivo do ljudi, ki si vzamejo čas in pridejo do nas, da bi jih sprejel takole napravljen,« v smehu pove bradati voditelj, ki si brade ni obril menda že 20 let. »V starem studiu sem oblekel tudi kratke hlače, zdaj pa ne, saj je kader tako nastavljen, da se me vidi do kolen.«