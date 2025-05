Tega gledalci serije Skrito v raju niso videli: poglejte, kaj so počeli, ko so kamere ugasnile (FOTO)

Priljubljena slovenska igralka Zala Đurić se je na svojem Instagram profilu ganljivo poslovila od vloge Mie Šarić v uspešni mladinski seriji Skrito v Raju, ki je s poletno atmosfero navdušila številne gledalce. Ob objavi je delila vrsto fotografij iz zakulisja snemanja in čustveno sporočilo, ki razkriva, kako poseben je bil ta projekt zanjo in za celotno ekipo.

»Samo skupina dvajset-in-nekaj-letnikov, ki preživljamo poletje ob morju in počnemo tisto, kar imamo najraje. Malo igramo, malo se igramo,« je zapisala Zala. Ob tem je razkrila številne nepozabne trenutke, kot so ritualna večerna kopanja, ples, raziskovanje in nora doživetja, ki so zaznamovala snemalne dni.

Na snemanje kar s supom

»Neverjetno je, koliko prijateljstev in spominov smo ustvarili na tem setu. Enkrat sva z Matinom prišla na snemanje kar s supom. Drugič sem prost dan preživela v Piranu, nato pa si izposodila staro vespo in se ob sončnem vzhodu odpeljala na snemanje čez hrvaško mejo.«

Zala je izpostavila, kako zelo so snemalni dnevi presegli vsa pričakovanja: »Nekega dne me je oboževalec vprašal, ali smo se res imeli tako lepo, kot je videti. In sem rekla – ne. Imeli smo se še veliko lepše. Čisto zares.«

Objavo je zaključila z zahvalo vsem, ki so soustvarjali ta poletni projekt: »Hvala, prijatelji moji, za najmočnejša poletja. Zbogom Skrito v Raju, zbogom Mia Šarić.«