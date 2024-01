Te premiere niso želeli zamuditi niti ministri, tudi finančni je bil tam (FOTO)

Na Velikem odru Mestnega gledališča Ljubljana so v ponedeljek, 8. januarja, premierno uprizorili predstavo Pohorski bataljon. Poslednja bitka Pohorskega bataljona se je namreč končala pred natanko 81 leti.

Premiero si je prišlo pogledat mnogo znanih obrazov, v objektiv smo ujeli Barbaro Plavec Brodnjak z Blažem Brodnjakom, predsednikom uprave NLB, Managerjem leta 2022, Marjana Šarca, ministra za obrambo z Barbaro Iskra Šarec, dr. Ljubico Jelušič, poslanko stranke SD z Branko Bezeljak, slavistko in Barbaro Hieng Samobor, direktorico in umetniško vodjo MGL s Klemnom Boštjančičem, ministrom za finance.

Barbara Plavec Brodnjak; Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, Manager leta 2022 FOTO: Mediaspeed

Marjan Šarec, minister za obrambo; Barbara Iskra Šarec FOTO: Mediaspeed

Dr. Ljubica Jelušič, poslanka stranke SD; Branka Bezeljak, slavistka

Babara Hieng Samobor, direktorica in umetniška vodja MGL; Klemen Boštjančič, minister za finance

Motiv demoničnega zla

Režiser Jernej Lorenci, ki je z Dinom Pešutom in ekipo tudi soavtor besedila, je uprizoritev v izhodišču naslonil na zgodbo poslednjih dni Pohorskega bataljona – vse to (tudi) z ambicijo gledališkega preizpraševanja mehanizmov in posledic strašne uničevalne vojne. S tem projektom se Lorenci vrača k motivu demoničnega zla vojne in človekovega trpljenja v vojni. Predstava je nastala v koprodukciji z Mestnim gledališčem Ptuj.