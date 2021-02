Tari »ušla« bradavička, oglasil se je tudi Špelin bivši (FOTO)

Simpatična voditeljica in manekenkav zadnjem času kar sije od pozitivne energije. V koronskem letu je začela udejanjati novo poslovno idejo in uresničila še eno svojo dolgoletno željo. Opravila je namreč izpit za motor in to seveda objavila na spletu. Pokazala je tudi Muco, tako je namreč poimenovala svojo hondo. Kot je takrat zapisala (nelektorirano): »Aaaaah ja - Srečna do neba!!«Zdaj pa že nestrpno odšteva dni do pomladi, ko bo svojo novo pridobitev peljala kakšen krog. Na instagramu je objavila drzno fotografijo, na kateri pozira na svojem motorju, in dopisala (nelektorirano):»Nanjo sem “navesila” sissy bar in zadnji pritjaznik. Za kufer, normalno. Saj je ze februar, počas se lahko začnem pripravljat, ane. No in čeprav me motorizem uči minimalizma, sem še vedno samo dekle, ki rabi kako šaro več na poti, zato je letošnja investicija romala v kuferovje in vse ostale kovaške pritrjevalne dodatke.Budno oko oboževalcev pa ni opazilo samo prelestne voditeljice na motorju, ampak tudi njeno bradavičko, ki je ušla izpod majice brez rokavov. Eden od moških sledilcev je komentiral, da bo imel rumeni tisk spet kaj pisati, in ni se zmotil.Poleg njega pa je fotografijo komentiral tudi nekdanji partner, ki je dodal, da ima verjetno Tara še vedno manj šare na motorju kot pa on. Dogovorila sta se, da v bližnji prihodnosti zadevo preverita.