Tara Zupančič žari od sreče, zdaj je Tonijeva »princeska« (FOTO)

Tara Zupančič velja za eno najlepših slovenskih televizijskih voditeljic, dolgonoga svetlolaska pa je denar nekoč služila tudi kot manekenka. Zadnje čase se v javnosti bolj poredko pojavlja, kar pa ne pomeni, da ni aktivna na družabnih omrežjih. Te dni so ti preplavljeni predvsem z voščili in lepimi željami, prav včeraj je Tara namreč praznovala rojstni dan.

»Če bi rekla, da imam čisto vse, kar se si želela ’pri teh letih’, bi mejčkeno lagala. Ampak v resnici imam veliko. Veliko tukaj in zdaj, veliko za mano in veliko pred sabo. Imam svobodo, hvaležnost in zaupanje v življenje, ljudi, ki jih imam rada in neizmerno prhutavo voljo po širnem Vesolju,« je ob tej priložnosti zapisala Tara, ki priznava, da je res srečnica.

Lepotica, ki po novem šteje 37 pomladi, je začetek novega popotovanja okoli sonca proslavila v velikem slogu, vse najboljše pa ji je zaželel tudi postavni dolgolasec. »Vse najboljše, moja princeska,« je zapisal mladenič, zelo podoben tistemu na fotografiji, ki jo je Tara objavila spomladi, le da takrat ni želela razkriti, ali je moški na njeni fotografiji nova ljubezen.

Gre za hrvaškega DJ-a in producenta Tonija Terleviča z umetniškim imenom Toni ter Wonder, da sta s Taro, s katero zadnje mesece skupaj preživljata vedno več časa, več kot prijatelja, pa je razvidno tudi iz njenih komentarjev pod njegovimi objavami na družabnih omrežjih, ki jih redno spremljajo srčki.

Tarino srce sicer že dolgo močneje bije ob postavnih glasbenikih. Dolgo je bila v zvezi s frontmanom enega najuspešnejših slovenskih rock bendov Siddharta Tomijem Megličem, lomilcem ženskih src Janom Plestenjakom, do sredine lanskega leta pa je ljubila Matevža Šaleharja - Hamota.

