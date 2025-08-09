NOVA LJUBEZEN?

Tara Zupančič žari od sreče, zdaj je Tonijeva »princeska« (FOTO)

Postavna voditeljica in manekenka je včeraj praznovala 37. rojstni dan.
Fotografija: Tara Zupančič velja za eno najlepših slovenksih voditeljic. FOTO: Mediaspeed
Odpri galerijo
Tara Zupančič velja za eno najlepših slovenksih voditeljic. FOTO: Mediaspeed

S. N.
09.08.2025 ob 12:13
09.08.2025 ob 12:34
S. N.
09.08.2025 ob 12:13
09.08.2025 ob 12:34

Poslušajte

Čas branja: 2:00 min.

Tara Zupančič velja za eno najlepših slovenskih televizijskih voditeljic, dolgonoga svetlolaska pa je denar nekoč služila tudi kot manekenka. Zadnje čase se v javnosti bolj poredko pojavlja, kar pa ne pomeni, da ni aktivna na družabnih omrežjih. Te dni so ti preplavljeni predvsem z voščili in lepimi željami, prav včeraj je Tara namreč praznovala rojstni dan. 

»Če bi rekla, da imam čisto vse, kar se si želela ’pri teh letih’, bi mejčkeno lagala. Ampak v resnici imam veliko. Veliko tukaj in zdaj, veliko za mano in veliko pred sabo. Imam svobodo, hvaležnost in zaupanje v življenje, ljudi, ki jih imam rada in neizmerno prhutavo voljo po širnem Vesolju,« je ob tej priložnosti zapisala Tara, ki priznava, da je res srečnica.

Lepotica, ki po novem šteje 37 pomladi, je začetek novega popotovanja okoli sonca proslavila v velikem slogu, vse najboljše pa ji je zaželel tudi postavni dolgolasec. »Vse najboljše, moja princeska,« je zapisal mladenič, zelo podoben tistemu na fotografiji, ki jo je Tara objavila spomladi, le da takrat ni želela razkriti, ali je moški na njeni fotografiji nova ljubezen.

Gre za hrvaškega DJ-a in producenta Tonija Terleviča z umetniškim imenom Toni ter Wonder, da sta s Taro, s katero zadnje mesece skupaj preživljata vedno več časa, več kot prijatelja, pa je razvidno tudi iz njenih komentarjev pod njegovimi objavami na družabnih omrežjih, ki jih redno spremljajo srčki.

Tarino srce sicer že dolgo močneje bije ob postavnih glasbenikih. Dolgo je bila v zvezi s frontmanom enega najuspešnejših slovenskih rock bendov Siddharta Tomijem Megličem, lomilcem ženskih src Janom Plestenjakom, do sredine lanskega leta pa je ljubila Matevža Šaleharja - Hamota.

Vse najboljše, moja princeska, ji je zaželel Toni. FOTO: Instagram
Vse najboljše, moja princeska, ji je zaželel Toni. FOTO: Instagram

Praznovanje v slogu FOTO: Instagram
Praznovanje v slogu FOTO: Instagram

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Tara Zupančič rojstni dan ljubezen Toni Terlevič

Priporočamo

Na območju Vranskega umrl voznik
Ste videli Andreja? Neznano kam je odšel v četrtek, težko hodi
Tara Zupančič žari od sreče, zdaj je Tonijeva »princeska« (FOTO)
Pri Cresu rešila mladega delfina: »Pogledal naju je, kot da se zahvaljuje« (VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Na območju Vranskega umrl voznik
Ste videli Andreja? Neznano kam je odšel v četrtek, težko hodi
Tara Zupančič žari od sreče, zdaj je Tonijeva »princeska« (FOTO)
Pri Cresu rešila mladega delfina: »Pogledal naju je, kot da se zahvaljuje« (VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.