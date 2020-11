Tara Zupančič delila bitje dojenčkovega srca in navdušila (FOTO)

Preberite tudi: Tara Zupančič: Moja največja napaka je bila, da sem svojo energijo razprševala

Lepa in podjetna, igralka in televizijska voditeljica, ki nam je do nedavnega krajšala nedeljske večere v šovu Zvezde plešejo, je na facebooku objavila fotografije, ki so za nekaj trenutkov postavile številna vprašanja. Tara se je namreč vrgla v nov posel, v katerem preliva sliko v zvok. Objavila je sliko svojega izdelka, na kateri je bitje otroškega srca. Zraven je zapisala naslednje besedilo:»Srce dojenčka bije v razponu od 120 - 160 utripov na minuto. Bije z ljubeznijo in pričakovanjem, da svojo čisto frekvenco prinese na ta svet. Ga pretrese in osveži, s krikom vznemirjenja prebudi in s svojo zlatkasto energijo umiri.«​Čeprav je lepa Tara že nekaj časa v vezi z glasbenikom Matevžem Šaleharjem pa to ni bitje srca njunega dojenčka. Gre za njen izdelek, bitje srca pa pripada znanemu slovenskemu paruin, ki v kratkem pričakujeta malega sončka.