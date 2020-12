Tanja Ribič je javno razkrila, da je žalostna, besna in šokirana. Ker so prepovedali obiske v domovih za starejše, je sporočila, da je svojo mamo Jožico lahko videla lahko le skozi okno od daleč. In to ravno med prazniki, ki starejšim še posebej veliko pomenijo. Ne razume, kako je mogoče, da so domovi za starejše ravno v tem času neprodušno zaprti. »Ali virus med prazniki ojača, poveča domet?«

Mama dva palca v zrak

»Stala sem pred zgradbo, vse nemočna in obupana. Grizla sem se v jezik, da mami ne bi videla mojih solz,« je zapisala Tanja. Mama je nato izpustila berglo in v zrak dvignila oba palca, in to z nasmehom.







»To je zame največje božično darilo! In želim, da bi vsi lahko našli v teh časih notranjo svetlobo in bistrost v glavi, da bomo znali izbrati pravo pot v prihodnost. Povezano z naravo in obsijano z nebeško svetlobo.«