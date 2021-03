Tanji iz Mozirja za materinski dan podarili nove prsi (FOTO)

Upa, da bo že letos pokazala novi dekolte

Sestra Tanja. FOTO: Hitradio Center

Na Hitradiu Center so na materinski dan eni izmed mamic podarili operacijo prsi. V sklopu posebne akcije Spimpaj mamo, so osrečili medicinsko sestro, ki je vodja sester na Covid oddelku.Za Tanjo je izjemno naporno leto, hčerka, ki jo je prijavila, pravi, da je imela od razkužila čisto izsušene roke, odtisi skafandra pa so se ji poznali na obrazu še več ur po koncu službe.Ker je Tanja ženska, ki vedno postavlja na prvo mesto druge, so se na Hitradiu Center skupaj z dr.odločili, da si zasluži operacijo prsi, o kateri sanja že več let.»Upajmo, da bo kmalu konec epidemije in da bom lahko že letos v kopalkah pokazala svoj novi dekolte, je povedala Mozirčanka, ki je dodala, da je bil to njen najlepši materinski dan v življenju.Na Hitradiu Center sicer ob materinskem dnevu že več let skupaj z Estetiko Testen podarjajo mamicam lepotne posege, pri čemer opozarjajo, da akcija nikakor ne teži k promoviranju umetnega, saj želijo v prvi vrsti pomagati mamicam, ki so zaradi posledic nosečnosti in materinstva izgubile samozavest.