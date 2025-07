Tanja Žagar sporočila novico, ki jo je čakala vsa Slovenija (VIDEO)

Pevka Tanja Žagar ima te dni veliko razlogov za slavje in veselje, eden največjih pa je zagotovo to, da je nekaj dni pred tem zaključila s terapijami – premagala je raka dojke.

»Dobro sem. Na zadnji šolski dan sem zaključila terapije, v torek sem imela zadnjo preventivno kemoterapijo,« je povedala v oddaji Dobro jutro in dodala: »Ko sem bila na predzadnjem pregledu pri zdravniku, sem mu rekla, da imam na zadnji šolski dan zadnjo terapijo in zdravnik je rekel, da gre tako hitro. Da naj potem pridem k njemu po spričevalo. Sem odgovorila, da pridem, a po zelo dobro oceno.«

Velikokrat je bila na onkološkem inštitutu

Pevka je povedala tudi, da se je s tem zaključilo obdobje zdravljenja. »Moram reči, da je minilo hitro, v letu in pol se je ogromno zgodilo, velikokrat sem bila na onkološkem inštitutu. Mogoče se res čudno sliši, a tam sem rada. Rada grem tja, saj so tam dobri ljudje. Tam slišiš cel kup takšnih in drugačnih zgodb, zelo srečnih, tudi žalostnih, ampak to je življenje. Poudarjam še enkrat, veliko navdihujočih in srečnih zgodb sem spoznala v tem letu dni. To je lepo videti, slišati in občutiti.«

Veselju in lepih željah ob tej novici se pridružuje tudi naše uredništvo.