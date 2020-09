Tanja Žagar s cmokom v grlu

Tako kot številni slovenski glasbeniki in glasbenice se tudi Tanja Žagar sprašuje, kdaj bomo dočakali čase, kot smo jih bili nekoč vajeni. Čase, ko so lahko glasbeniki na odru stali brez skrbi in stresa, čase, ko si niso belili glave s tem, kako bodo preživeli.



Kljub vsem nevšečnostim, ki so doletele Tanjo in njene glasbene kolege, pa se je pevka pred nekaj dnevi spomnila svojega zadnjega nastopa, ki ga je izpeljala konec februarja, in sicer s svojimi kolegi in kolegicami iz priljubljenega šova Zvezde plešejo, v katerem je zmagala. S koncertom je zaznamovala petnajst let samostojne pevske poti, hkrati pa je šlo za prvi koncert v Sloveniji, ki je bil izveden z indukcijsko zanko, s katero je bil omogočen ogled v živo tudi gluhim in naglušnim osebam.



»Ob misli na plesno-pevski dogodek me predvsem prevzame velika želja po tem, da bi lahko ta spektakel še kdaj ponovila. To, da bom po mariborskem in ljubljanskem koncertu v Hali Tivoli turnejo nadaljevala, je bilo seveda v planu, a so žal razmere pripeljale do tega, da to ni bilo možno. In tako je bil moj veliki šov Ples z zvezdami konec februarja še zadnji koncert, ki sem ga imela,« se s cmokom v grlu svojega zadnjega nastopa spominja Tanja, ki pa kljub vsemu ostaja optimistična.



»Menim, da ne smemo obupati, ampak vseeno ohraniti upanje in tisti optimizem, s katerim človek lažje prebrodi tudi takšna krizna obdobja. Zato sem v tem času izdala dve pesmi in dva nova videospota. Prvega za pesem Moj roman, drugega pa za eno svojih najbolj romantičnih pesmi Za cili život, ki jo prepevam v duetu s klapo Šufit in je postala pravi hit letošnjega poletja.«