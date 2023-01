Tanja Žagar: Pogledala sem Mikija in nekaj trenutkov sva se nepremično gledala

Priljubljena pevka Tanja Žagar je s svojimi sledilci delila košček zasebnosti, ki sta jo pred šestimi leti doživela s partnerjem Mikijem Šarcem. V tem času sta se jima rodila dva otroka, a Tanja je iz svojega zvezka, v katerem ima zapisane spomine, s prijatelji delila zgodbo o rojstvu njenega prvorojenca Karla.

Zgodba se je zgodila 13. januarja 2017 na nekem nastopu na Bledu. Ob koncu koncerta se je k Tanji nagnila starejša gospa in ji nekaj povedala. Tanja je sicer ni najbolje razumela, a se je kmalu vrnila nazaj k njej, saj je dobila občutek, kot da bi ji nek glas rekel, da mora to slišati. Takrat jo je, kot pravi Tanja, gospa nežno prijela za roko in z angelskim glasom povedala: »Tanja, ne pustite, da v življenju ostanete brez svojih otrok«.

V tistem trenutku je Tanja, kot pravi, pogledala Mikija, ki je stal na koncu dvorane, in sta se nekaj trenutkov le nepremično gledala. »Ko sem prišla v garderobo, me je takoj vprašal, kaj mi je gospa rekla, da sem imela tako blažen pogled. Povem mu in on je v šali dejal: 'Ta gospa naju je zagotovo začarala'.«

Natanko devet mesecev pozneje, 13. oktobra se je rodil Karlo. »Vsakič znova, ko komu pripovedujem to zgodbo sem naježena od glave do pet in nič drugače ni zdaj, ko vam to pišem. Lepe, navdihujoče, ganljive zgodbe je treba deliti, saj se tako med nami pretaka tista dobra energija, ki dela življenje lepše,« je zapisala Tanja.

Karlu želimo vse najbolje za šest let in dva dneva!