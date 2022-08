Tanja Žagar po govoricah o hospitalizaciji njenega Mikija prekinila molk

Miki Šarac, partner Tanje Žagar, naj bi bil hospitaliziran na Hrvaškem, poroča več medijev. Pišejo, da je v bolnišnici v Pulju že več dni. Zakaj je tam, jim ni uspelo izvedeti.

Tanja je na facebooku objavila novico, da bo ta vikend koncertirala, in s tem razkrila, da se njeni nastopi nemoteno nadaljujejo. O svojem partnerju ni razkrila informacij, zato gre lahko zgolj za ugibanja, kakšno je njegovo zdravstveno stanje.

Tanja in Miki imata sicer dva otroka, Karla in Marino, ki se je parčku pridružila lani. V enem izmed intervjujev je Tanja razkrila, da obožuje materinsko vlogo, a priznala, da je kar stroga mama in da sta pri tem s srčnim izbrancem zelo dosledna.