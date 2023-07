Tanja Žagar navdušila s torto, njena Marina danes praznuje dve leti (FOTO)

Letošnje leto je za eno najbolj priljubljenih pevk Tanjo Žagar pri nas nekaj resnično posebnega, saj praznuje osemnajst let samostojne glasbene poti, 19. junija pa je luč sveta ugledal še njen novi videospot, 34. po vrsti, za novo skladbo z naslovom C'est la vie. V spotu je glavno vlogo odigrala kar Tanja sama in spremenila pet pričesk in pet karakterjev.

Tanja je polna talentov, vedno dela nove stvari, piše pesmi in veliko ustvarja. Njena največja pregreha so slaščičarne, kjer imajo slastne tortice in dobro kavo. Tanja pa zna presenetiti tudi v domači kuhinji. Na današnji dan se je še posebno potrudila za svojo sončico, ki praznuje dve leti. Ob fotografiji slastne torte, ki jo je na družbenih omrežjih delila s sledilci je zapisala (objavljamo nelektorirano):

»Marina, kaj imaš ti danes?«

»Ojtni daaan!«

»Koliko pa si stara?«

»De eti.«

»Kaj pa bomo jedli?«

»Toticooooo!«

»Pa je nastal tale sonček za našo sončico, ki danes praznuje svoj drugi rojstni dan.«

Pod objavo se se usule čestitke, ki se jim pridružujemo tudi na uredništvu Slovenskih novic.

